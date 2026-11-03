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Общество

На чем Минздраву Казахстана удалось сэкономить миллиарды тенге

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства рассказала, как цифровизация закупок лекарств и контроль за их назначением позволили сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, в целях повышения прозрачности и конкурентности закупочных процедур с 1 января 2025 года самостоятельные закупки медицинских организаций переведены на единый электронный портал.

"В результате количество поставщиков лекарственных средств на электронном портале увеличилось на 21%, что способствовало развитию конкуренции. Таким образом, по итогам электронных закупок из выделенных 420 млрд тенге удалось сэкономить 11% бюджетных средств. Вместе с тем в ходе цифрового мониторинга выявлены факты нарушения действующего законодательства. В частности, установлены случаи самостоятельной закупки лекарственных средств, включенных в перечень Единого дистрибьютора, а также закупки препаратов по ценам, в два раза превышающим утвержденные предельные цены. По выявленным нарушениям организованы проверки, их результаты направлены в компетентные органы", – заявила Альназарова.

Она подчеркнула, что в целях повышения качества и безопасности лечения в стационарных условиях открываются подразделения госпитальной фармации.

"В настоящее время на стационарном уровне функционирует 155 подразделений госпитальной фармации. До конца 2027 года планируется увеличить их количество до 411. Данный вид деятельности обеспечивает цифровой контроль на всех этапах – от назначения лекарственных средств до их доставки пациенту. Это позволяет предотвращать ошибки при применении лекарственных средств, исключать необоснованные назначения, а также обеспечивать рациональное использование лекарственных запасов и бюджетных средств", – продолжила она.

С ее слов, в 2024-2025 годах благодаря деятельности подразделений госпитальной фармации удалось сэкономить около 4,6 млрд тенге.

"Наиболее низкие темпы открытия таких подразделений отмечаются в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Улытау. В этих регионах необходимо ускорить работу по открытию подразделений и обеспечить их соответствующими специалистами. Это позволит наладить системный контроль за назначением и применением лекарственных средств в каждом стационарном медицинском учреждении", – сказала Акмарал Альназарова.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о выявлении нарушений у 788 участников фармацевтического рынка, включая продажу бесплатных лекарств и завышение цен на препараты.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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