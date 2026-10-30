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Общество

Чемодан с наркотиками обнаружили в машине двух иностранцев в Астане

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркоторговля, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 06:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В столице задержаны иностранные граждане по подозрению в хранении и распространении запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции совместно с Комитетом по противодействию наркопреступности и прокуратурой задержали двоих иностранцев в возрасте 21 и 37 лет, подозреваемых в незаконном хранении и распространении запрещенных веществ.

В их автомобиле марки Changan обнаружили чемодан с тремя пакетами наркотиков, а также расфасованные капсулы с веществом жидкой консистенции также являющимся наркотическим.

Кроме того, у одного из задержанных в сумке обнаружены вещества аналогичного характера. Все обнаруженное общим весом более одного килограмма изъято. Правоохранители возбудили уголовное дело. Оба задержанных водворены в ИВС.

А в метро Алматы за день поймали двух пассажиров с оружием. Подозрительные предметы выявили при досмотре багажа с использованием рентгеновского оборудования.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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