Чемодан с наркотиками обнаружили в машине двух иностранцев в Астане

В столице задержаны иностранные граждане по подозрению в хранении и распространении запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции совместно с Комитетом по противодействию наркопреступности и прокуратурой задержали двоих иностранцев в возрасте 21 и 37 лет, подозреваемых в незаконном хранении и распространении запрещенных веществ.

В их автомобиле марки Changan обнаружили чемодан с тремя пакетами наркотиков, а также расфасованные капсулы с веществом жидкой консистенции также являющимся наркотическим.

Кроме того, у одного из задержанных в сумке обнаружены вещества аналогичного характера. Все обнаруженное общим весом более одного килограмма изъято. Правоохранители возбудили уголовное дело. Оба задержанных водворены в ИВС.

А в метро Алматы за день поймали двух пассажиров с оружием. Подозрительные предметы выявили при досмотре багажа с использованием рентгеновского оборудования.