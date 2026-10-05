Рыбалка на Каспии закончилась тюрьмой: троих иранцев осудили на западе Казахстана

24 июля 2026 года трое граждан Ирана во время рыбалки в Каспийском море незаконно пересекли государственную границу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что тогда их задержали военнослужащие Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы группой лиц вне пункта пропуска.

"В итоге Каракиянский районный суд признал троих граждан Ирана виновными. Каждому назначили по одному году лишения свободы с последующим выдворением из Казахстана", – рассказали 5 октября 2026 года в пресс-службе прокуратуры Мангистау.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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