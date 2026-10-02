#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

Ребенок съел почти килограмм волос в Уральске

Врач, обследование , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 18:44 Фото: pixabay
В Уральске прооперировали ребенка с комом волос в желудке, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в Многопрофильной областной детской больнице врачи провели успешную операцию по удалению из желудка юного пациента огромного скопления волос – трихобезоара.

"Инородное тело медики обнаружили во время обследования. Из-за его размеров и плотности врачам пришлось проводить полноценное хирургическое вмешательство. Вес волосяного кома составил почти один килограмм", – пишет издание.

Трихобезоар – это плотное образование из спутавшихся волос, которое формируется в желудке из-за привычки постоянно глотать собственные или чужие волосы (трихофагия). Данная патология чаще всего встречается у детей и подростков.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание родителям:

  • боль и тяжесть в верхней части живота;
  • тошнота и рвота;
  • плохой аппетит и быстрое насыщение во время еды;
  • потеря веса;
  • неприятный запах изо рта;
  • прощупываемое уплотнение в брюшной полости.
"Когда ком волос разрастается настолько, что из желудка начинает проникать в двенадцатиперстную и тонкую кишки, это состояние называют "синдромом Рапунцель". Оно смертельно опасно своими осложнениями – кишечной непроходимостью, внутренним кровотечением и даже разрывом стенки желудка", – пояснили врачи.

Диагностируют патологию с помощью ФГДС (гастроскопии), а также УЗИ и КТ. Если небольшое скопление волос иногда удается извлечь эндоскопически, то в запущенных случаях помогает только хирургическая операция.

После хирургического лечения пациентам в обязательном порядке требуется помощь детского психолога или психиатра, так как привычка поедать волосы связана с эмоциональными расстройствами и нарушениями поведения.

Ранее сообщалось, что в Алматы пятилетний ребенок оказался на операционном столе после того, как проглотил три магнита. Они долгое время находились в желудочно-кишечном тракте и привели к редкому и опасному осложнению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
вор украл в польском магазине 50 кг девственных волос
19:23, 06 августа 2025
Вор украл из салона в Польше 50 килограммов самых ценных "девственных" волос
Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
07:01, 04 августа 2026
Четырехлетний ребенок съел кусок сыра, впал в кому на девять лет и не проснулся
хирурги провели операцию по удалению трихобезоара
19:33, 30 июля 2025
Из желудка девушки извлекли 30-сантиметровый комок волос на юге Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК, Нургали Жумагазы
19:08, Сегодня
"Я довольна своим результатом": борчиха Зейнеп Баянова оценила свою медаль Азиады-2026
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
19:08, Сегодня
Два "золота": результаты всех боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
18:45, Сегодня
Казахстан поднялся в медальном зачёте Азиады-2026 благодаря трём золотым наградам
Фото: ATP
18:27, Сегодня
Александр Бублик вышел в полуфинал парного турнира в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: