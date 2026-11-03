Лекарства из США, Европы и Турции станут быстрее поступать в Казахстан

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 3 ноября 2026 года рассказала, как в стране ускорили регистрацию лекарств из США, Европы, Южной Кореи, Японии и Турции и сколько препаратов уже прошли новую процедуру, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, своевременная регистрация лекарственных препаратов напрямую влияет на скорость их поступления к пациентам.

"В течение последних двух лет Министерство здравоохранения проводило работу по совершенствованию законодательства и цифровизации регистрационных процедур. В результате в 2026 году на законодательном уровне была закреплена возможность ускоренной, практически автоматической регистрации лекарственных средств из стран с высокими стандартами государственного регулирования в фармацевтической сфере. В их число вошли США, государства Европейского союза, Южная Корея, Япония и Турция", – рассказала министр.

Альназарова отметила, что теперь регистрация лекарственных препаратов осуществляется по принципу "одного окна". Четыре процедуры, которые ранее заявителям приходилось проходить по отдельности, объединили в единую комплексную услугу, что позволило упростить процесс регистрации.

"В Национальном центре экспертизы лекарственных средств внедрили полностью автоматизированную систему с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет обрабатывать и анализировать большие объемы документов, необходимых для регистрации препаратов. Благодаря этому время обработки документации удалось сократить более чем в 10 раз. Также соответствующие изменения были закреплены на законодательном уровне", – продолжила она.

По словам министра, первые 16 лекарственных препаратов уже прошли ускоренную регистрацию и после получения регистрационных удостоверений имеют право выйти на рынок Казахстана.

Ранее министр рассказывала, как в Казахстане планируют избежать дефицита лекарств в 2027 году. Для этого закупки начали на три месяца раньше и увеличили запасы препаратов.