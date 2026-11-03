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Общество

Угрозы жизни и здоровью нет: глава Минздрава об отравлении юных футболистов из Казахстана в Ташкенте

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:20 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года прокомментировала ситуацию с отравлением детей из футбольного клуба Караганды в Узбекистане, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова сообщила, что дети получают все необходимое лечение. По ее словам, за их состоянием в онлайн-режиме следят и казахстанские врачи.

"Получаемое ими лечение соответствует и нашим протоколам. Состояние детей стабильное", – добавила она.

Она заявила о готовности перевезти детей в случае необходимости в больницы Шымкента и Туркестанской области.

"Это пищевое отравление. Дополнительные исследования коллеги из Узбекистана на сегодня проводят. Как только они предоставят нам дополнительную информацию, мы сообщим. Угрозы жизни и здоровью детей на сегодня нет", – резюмировала Акмарал Альназарова.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

В МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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