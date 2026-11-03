Угрозы жизни и здоровью нет: глава Минздрава об отравлении юных футболистов из Казахстана в Ташкенте
Акмарал Альназарова сообщила, что дети получают все необходимое лечение. По ее словам, за их состоянием в онлайн-режиме следят и казахстанские врачи.
"Получаемое ими лечение соответствует и нашим протоколам. Состояние детей стабильное", – добавила она.
Она заявила о готовности перевезти детей в случае необходимости в больницы Шымкента и Туркестанской области.
"Это пищевое отравление. Дополнительные исследования коллеги из Узбекистана на сегодня проводят. Как только они предоставят нам дополнительную информацию, мы сообщим. Угрозы жизни и здоровью детей на сегодня нет", – резюмировала Акмарал Альназарова.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".
В МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.
По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.