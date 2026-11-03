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Общество

Получить на руки не получится: в Казахстане изменили правила пенсионных аннуитетов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:45 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам 3 ноября 2026 года разъяснили новшества в правилах, касающихся пенсионных аннуитетов, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отметили, что пенсионный аннуитет позволяет человеку получать регулярные выплаты на протяжении всей жизни, в том числе до достижения пенсионного возраста, при соблюдении предусмотренных законом условий. Для этого часть пенсионных накоплений переводится из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в компанию по страхованию жизни (КСЖ), которая принимает на себя обязательство осуществлять пожизненные выплаты по договору.

"В отличие от выплат из ЕНПФ, которые производятся в пределах имеющихся пенсионных накоплений, выплаты по пенсионному аннуитету продолжаются пожизненно. Таким образом, КСЖ принимает на себя риск того, что человек проживет дольше периода, на который могло бы хватить его накоплений", – сообщили в АРРФР.

При этом законодательство позволяет владельцу пенсионного аннуитета сменить страховую компанию. В этом случае рассчитывается выкупная сумма – сумма, которая определяется при прекращении прежнего договора и учитывается при переводе средств новому страховщику.

Ранее установленный порядок ее расчета не предусматривал учета инвестиционного дохода, полученного страховой организацией.

"В результате на рынке возникла практика, когда при переходе в другую КСЖ клиенту могли предлагать часть средств в виде единовременной выплаты за счет инвестиционного дохода. На первый взгляд такое предложение выглядело привлекательным, однако полученные заранее средства уже не участвовали в формировании будущих пенсионных выплат. При последующей смене страховщика переводилась меньшая сумма, вследствие чего размер выплат по новому договору мог оказаться ниже, чем по предыдущему. Таким образом, краткосрочная выгода могла обернуться снижением пожизненного пенсионного дохода", – пояснили в АРРФР.

Теперь же новый порядок предусматривает включение инвестиционного дохода в расчет выкупной суммы. Он определяется исходя из эффективной годовой ставки доходности по установленной методике.

"Благодаря этому при смене КСЖ инвестиционный доход будет учитываться в средствах, предназначенных для исполнения пенсионных обязательств, а не выплачиваться отдельно в качестве стимула к переходу. Это позволит более полно учитывать стоимость договора и поддерживать размер будущих пенсионных выплат. При этом речь идет не о выдаче инвестиционного дохода человеку на руки, а о его сохранении в составе средств, обеспечивающих пенсионный аннуитет", – сообщил заместитель председателя агентства Нуржан Турсунханов.

В АРРФР также рассказали о том, что управляющим инвестиционным портфелем (УИП) предоставили право формировать до трех видов инвестиционных портфелей пенсионных активов. Это позволит вкладчикам самостоятельно выбирать профиль инвестирования с учетом личных предпочтений и допустимого уровня риска, а также диверсифицировать пенсионные активы, передав их в управление разным УИП с различными инвестиционными портфелями.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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