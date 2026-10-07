Пенсионный аннуитет: изменился порядок перевода накоплений

АРРФР РК постановлением от 28 сентября 2026 года внесло изменения в Правила заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений в страховую организацию, ЕНПФ по договору пенсионного аннуитета, сообщает Zakon.kz.

Поправками расширен перечень документов, необходимых для заключения договора.

Помимо прочего, теперь требуется:

согласие на сбор и обработку персональных данных (письменно или электронно через цифровые сервисы);

сведения о наличии инвалидности I, II или III группы, установленной бессрочно.

Страховая организация проверяет сведения об инвалидности через организацию по формированию единой базы данных по страхованию (ЕСБД).

Изменился порядок заключении договора пенсионного аннуитета с использованием интернет-ресурса страховой организации.

При заключении такого договора страховая организация теперь требует получение согласия заявителя в электронной форме на сбор, обработку персональных данных и передачу их в организацию по формированию ЕСБД, Фонд-отправитель и страховую организацию-отправитель.

Изменен порядок перевода пенсионных накоплений

Страховая организация направляет сведения в Фонд-отправитель через организацию по формированию ЕСБД. Основанием перевода является электронное уведомление от ЕСБД. Фонд-отправитель проверяет уведомление в течение 2 рабочих дней.

С 8 до 4 сокращен перечень оснований для отказа в переводе средств.

Фонд-отправитель отказывает в переводе пенсионных накоплений в следующих случаях:

отсутствие пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете заявителя либо отсутствие индивидуального пенсионного счета, открытого на имя заявителя;

сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах заявителя для учета пенсионных взносов на дату поступления уведомления о переводе пенсионных накоплений меньше суммы пенсионных накоплений, указанной в договоре пенсионного аннуитета;

отсутствие сведений об установлении у заявителя инвалидности первой или второй группы бессрочно;

уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов на дату поступления уведомления о переводе пенсионных накоплений в совокупности менее 60 календарных месяцев.

Сводное платежное сообщение формируется в срок не более 7 рабочих дней (ранее этот срок составлял 10 рабочих дней).

Страховая организация уведомляет заявителя о поступлении пенсионных накоплений в течение 5 рабочих дней. Банк-кастодиан переводит средства в страховую организацию в день инициирования платежного сообщения.

При возврате пенсионных накоплений Фонд-отправитель в течение 5 рабочих дней со дня возврата средств из страховой организации письменно или иным способом уведомляет заявителя. Страховая организация формирует сводное платежное поручение на возврат пенсионных накоплений.

Перевод выкупной суммы при смене страховой организации также осуществляется через ЕСБД. Основанием расторжения и перевода пенсионных накоплений является электронное уведомление от ЕСБД.

Также уточнен порядок электронного обмена данными. Соглашения между участниками должны определять состав и форматы электронных сообщений, подтверждение их получения и обработки, повторную передачу при технических сбоях и идентификацию сообщений для исключения их повторного исполнения.

Новая редакция направлена на ускорение, сокращение бумажного документооборота и централизацию обмена через организацию по формированию ЕСБД.

Постановление вводится в действие с 16 октября.

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