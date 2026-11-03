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Общество

"Виктозу" заменят, тест-полоски оставят: что изменится для казахстанцев с диабетом

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 17:22 Фото: freepik
Председатель правления "СК-Фармации" Нурлыбек Асылбеков на брифинге в правительстве 3 ноября 2026 года прокомментировал жалобы казахстанцев на исключение препарата "Виктоза" из перечня бесплатных лекарств и нехватку тест-полосок для диабетиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на сообщения казахстанцев в социальных сетях об исключении препарата для лечения сахарного диабета "Виктоза", а также тест-полосок для измерения уровня сахара в крови из перечня бесплатно предоставляемых лекарственных средств и медицинских изделий.

"По вопросу "Виктозы", у нас постоянно совершенствуется список. На сегодняшний день есть 50 препаратов в списке лекарственных средств, обеспечиваемых по сахарному диабету. По тест-полоскам – они, конечно, не снимаются (из списка бесплатных. – Прим. ред.). На сегодняшний день мы закупаем тест-полоски и обеспечиваем. Тест-полоски есть", – ответил спикер.

Журналисты обратили внимание на противоречие между жалобами казахстанцев на отсутствие бесплатных тест-полосок для измерения уровня сахара в крови и заявлениями "СК-Фармации" о том, что их выдача продолжается.

"В начале этого года были небольшие сбои. Но эти вопросы были все решены. На сегодняшний день мы дополнительно закупили тест-полоски. Все регионы и пациенты обеспечены", – продолжил он.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия тест-полосок или необходимых лекарственных препаратов в поликлинике казахстанцы могут обратиться в контакт-центр "СК-Фармация", либо направить обращение через Telegram-бот. Поступившая информация передается ответственным специалистам компании для проверки наличия медицинских изделий или лекарственных средств и принятия мер по обеспечению ими пациентов.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказывала, как в Казахстане планируют избежать дефицита лекарств в 2027 году. Для этого закупки начали на три месяца раньше и увеличили запасы препаратов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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