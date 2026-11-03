Оплата за отопление: к алматинцам обратились с важным предупреждением

Жители Алматы с ноября 2026 года увидят в квитанциях новый формат начисления оплаты за отопление, сообщает Zakon.kz.

Как предупредили 3 ноября 2026 года в ТОО "Алматинские тепловые сети", вместо расчета в тенге за квадратный метр жители будут видеть количество потребленного тепла в гигакалориях (Гкал).

"Ранее жители часто задавали вопрос: почему сумма за отопление каждый месяц меняется, хотя тариф остается прежним? В ТОО "Алматинские тепловые сети" поясняют: утвержденный тариф устанавливается за одну гигакалорию тепла. Однако раньше в квитанциях итоговая сумма отображалась в расчете на один квадратный метр площади квартиры. При этом каждый многоквартирный дом потребляет разное количество тепла. Сколько тепла фактически потребил дом, фиксирует общедомовой прибор учета, который установлен в каждом доме", – говорится в распространенной информации.

В обновленной квитанции в строке "Отопление" будут отдельно указаны:

Объем тепла – сколько гигакалорий учтено за расчетный период;

Тариф – стоимость одной гигакалории;

Сумма начисления – итоговая плата за отопление.

То есть жители смогут увидеть, из чего складывается сумма в квитанции и сколько тепла учтено за расчетный период.

"Новый формат сделает начисления более понятными и наглядными: жители смогут видеть не только сумму к оплате, но и объем тепла, на основании которого она рассчитана", – уверены в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Алматинцам ранее наглядно показали, каким образом тепло покидает квартиры и поэтому в них холодно.