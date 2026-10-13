#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Общество

70% тепла уходит на улицу: алматинцам наглядно показали, почему они мерзнут при горячих батареях

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:18 Фото: freepik
Батареи горячие, а дома все равно холодно? Причина может крыться в теплопотерях дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября 2026 года рассказали в "Алматинских тепловых сетях".

"Даже если поднять температуру теплоносителя до максимума, сквозняки и зябкость могут остаться. Главная причина – плохая теплоизоляция здания. В таких домах 60-70% оплаченного тепла просто уходит на улицу", – заявили там.

Как понять, что дом теряет тепло:

  • стены и углы холодные на ощупь;
  • окна "плачут" (конденсат);
  • появляется плесень в углах;
  • счет за отопление выше, чем у соседей в утепленном доме.

Как уходит тепло:

  • через стены, пол, окна, двери и крышу;
  • со сквозняками;
  • с излучением – от теплых поверхностей к холодным.

Что делать?

Собственникам квартир вместе с КСК/ОСИ важно заранее готовить дом к зиме: утеплять, герметизировать швы. Лучше всего это делать в межотопительный период.

"Только так можно сохранить тепло в квартирах и снизить расходы на отопление", – отметили в теплосетях города.

Там также показали снимки домов Алматы с тепловизором, на которых красные и желтые зоны – это места, через которые тепло уходит наружу.

откуда в доме выходит тепло, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:18

Фото: Instagram/alts.kz

откуда в доме выходит тепло, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:18

Фото: Instagram/alts.kz

Отопительный сезон в Алматы начался 9 октября 2026 года. Горожанам рассказали, что делать в случае, когда отопление дали, но батареи не греют. А также предоставили номера телефонов ответственных за отопление во всех районах города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель
16:30, 27 февраля 2026
Почему в квартирах Алматы холодно даже при горячих батареях
Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте
00:36, 05 февраля 2024
Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте
зубы, стоматология
13:41, 15 сентября 2024
Стоматолог рассказала, почему зубы реагируют на горячее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Президент World Tennis Дэвид Хаггерти и Ербол Мырзабосынов на награждении
15:59, Сегодня
Президенту World Tennis Дэвиду Хаггерти вручили орден "Достық" II степени
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Сегодня
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Сегодня
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: