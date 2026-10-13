70% тепла уходит на улицу: алматинцам наглядно показали, почему они мерзнут при горячих батареях
Фото: freepik
Батареи горячие, а дома все равно холодно? Причина может крыться в теплопотерях дома, сообщает Zakon.kz.
Об этом 13 октября 2026 года рассказали в "Алматинских тепловых сетях".
"Даже если поднять температуру теплоносителя до максимума, сквозняки и зябкость могут остаться. Главная причина – плохая теплоизоляция здания. В таких домах 60-70% оплаченного тепла просто уходит на улицу", – заявили там.
Как понять, что дом теряет тепло:
- стены и углы холодные на ощупь;
- окна "плачут" (конденсат);
- появляется плесень в углах;
- счет за отопление выше, чем у соседей в утепленном доме.
Как уходит тепло:
- через стены, пол, окна, двери и крышу;
- со сквозняками;
- с излучением – от теплых поверхностей к холодным.
Что делать?
Собственникам квартир вместе с КСК/ОСИ важно заранее готовить дом к зиме: утеплять, герметизировать швы. Лучше всего это делать в межотопительный период.
"Только так можно сохранить тепло в квартирах и снизить расходы на отопление", – отметили в теплосетях города.
Там также показали снимки домов Алматы с тепловизором, на которых красные и желтые зоны – это места, через которые тепло уходит наружу.
Отопительный сезон в Алматы начался 9 октября 2026 года. Горожанам рассказали, что делать в случае, когда отопление дали, но батареи не греют. А также предоставили номера телефонов ответственных за отопление во всех районах города.
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