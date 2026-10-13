70% тепла уходит на улицу: алматинцам наглядно показали, почему они мерзнут при горячих батареях

Батареи горячие, а дома все равно холодно? Причина может крыться в теплопотерях дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября 2026 года рассказали в "Алматинских тепловых сетях".

"Даже если поднять температуру теплоносителя до максимума, сквозняки и зябкость могут остаться. Главная причина – плохая теплоизоляция здания. В таких домах 60-70% оплаченного тепла просто уходит на улицу", – заявили там.

Как понять, что дом теряет тепло:

стены и углы холодные на ощупь;

окна "плачут" (конденсат);

появляется плесень в углах;

счет за отопление выше, чем у соседей в утепленном доме.

Как уходит тепло:

через стены, пол, окна, двери и крышу;

со сквозняками;

с излучением – от теплых поверхностей к холодным.

Что делать?

Собственникам квартир вместе с КСК/ОСИ важно заранее готовить дом к зиме: утеплять, герметизировать швы. Лучше всего это делать в межотопительный период.

"Только так можно сохранить тепло в квартирах и снизить расходы на отопление", – отметили в теплосетях города.

Там также показали снимки домов Алматы с тепловизором, на которых красные и желтые зоны – это места, через которые тепло уходит наружу.

Отопительный сезон в Алматы начался 9 октября 2026 года. Горожанам рассказали, что делать в случае, когда отопление дали, но батареи не греют. А также предоставили номера телефонов ответственных за отопление во всех районах города.