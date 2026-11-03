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Общество

В Казахстане пересматривают правила проверки водителей на алкоголь

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:47 Фото: pexels
Директор Департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнара Сарсенбаева в кулуарах правительства 3 ноября 2026 года рассказала, какой показатель содержания алкоголя в организме водителя предлагают считать фактом его употребления, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульнара Сарсенбаева отметила, что на сегодня проект приказа прошел обсуждение и его планируют направить на согласование с госорганами. В первую очередь речь идет об Минюсте и МВД.

"Проектом приказа предлагается утвердить следующую норму: если будет зафиксирован 0,3 промилле и выше, то такой показатель будет считаться фактом употребления алкоголя. Все, что до этого – будет считаться эндогенным алкоголем – это небольшое количество спирта, которое естественным образом образуется в организме человека в процессе обмена веществ. Обычно это возникает у тех, кто употребляет много дрожжевых продуктов, хлебобулочные изделия. В таком случае возможна такая реакция организма при обмене веществ. Мы знаем, что при расщеплении углеводов выделяется спирт. В норме до 0,3 – это продукты жизнедеятельности организма", – пояснила она.

Такая градация, по ее словам, поможет разрешить в будущем спорные моменты.

"Если алкотестер выявит 0,2 промилле, то здесь можно будет поставить точку", – считает спикер.

При этом она подчеркнула, что рисков дополнительных не возникает для общества, так как при проведении медицинского освидетельствования на употребление алкоголя, фиксируется не только сам факт употребления, но и состояние человека.

"Проверка проводится комплексно: учитываются показания алкотестера, клиническая картина – речь человека, его взгляд, движения и координация, а также результаты лабораторных исследований. На основании всех этих данных определяется степень алкогольного опьянения – легкая, средняя или тяжелая", – пояснила Гульнара Сарсенбаева.

Ожидается, что документ могут согласовать и утвердить в конце года или в начале 2027 года.

Ранее в Минздрав предложили усовершенствовать процедуры медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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