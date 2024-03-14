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В Казахстане хотят штрафовать владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян

В Казахстане хотят штрафовать владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:44 Фото: pxhere
Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева в кулуарах Сената 14 марта 2024 года рассказала о планах ввести новый штраф для рестораторов за курение в их заведении кальяна, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с 2020 года в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" были внесены нормы, запрещающие курение кальяна в общественных местах.

Однако, по словам Сарсенбаевой, действовал мораторий на проверку субъектов МСБ, который не позволял проводить такие проверки без жалоб и применять меры.

"Касательно кальянов – действует запрет потребления их в общественных местах. Но мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов и предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий. В этой связи мы внесли предложения по усилению ответственности, т.е. будут усилены суммы штрафов и введена норма в отношении рестораторов и бизнесменов", – прокомментировала Сарсенбаева.

22 сентября сообщалось, что запрет курения кальянов в общественных местах породил системную коррупцию, которая проявляется как при проверках его соблюдения, так и при поставках. 

14 марта депутаты Сената вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов.

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