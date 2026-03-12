Минздрав разработал новый порядок освидетельствования водителей на опьянение
Документ направлен на совершенствование процедуры медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ.
В частности, обновления направлены на уточнение порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также повышение точности и полноты медицинской оценки состояния человека.
По информации Минздрава, одним из важных нововведений станет введение качественных показателей степени опьянения, что позволит более точно определять состояние человека и снизить количество спорных ситуаций, связанных с оценкой тяжести состояния.
Кроме того, проект приказа предусматривает детализацию порядка проведения лабораторных исследований, что позволит повысить объективность медицинских заключений.
В Минздраве считают, что реализация данных изменений позволит укрепить доверие к процедурам медицинского освидетельствования и повысить эффективность работы системы здравоохранения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.
Ранее сообщалось, что МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения.