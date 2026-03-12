Минздрав разработал новый порядок освидетельствования водителей на опьянение

Министерство здравоохранения подготовило приказ в части некоторых вопросов оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на совершенствование процедуры медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ.

В частности, обновления направлены на уточнение порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также повышение точности и полноты медицинской оценки состояния человека.

По информации Минздрава, одним из важных нововведений станет введение качественных показателей степени опьянения, что позволит более точно определять состояние человека и снизить количество спорных ситуаций, связанных с оценкой тяжести состояния.

Кроме того, проект приказа предусматривает детализацию порядка проведения лабораторных исследований, что позволит повысить объективность медицинских заключений.

В Минздраве считают, что реализация данных изменений позволит укрепить доверие к процедурам медицинского освидетельствования и повысить эффективность работы системы здравоохранения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.

Ранее сообщалось, что МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения.