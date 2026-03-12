#Референдум-2026
Право

Минздрав разработал новый порядок освидетельствования водителей на опьянение

Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson
Министерство здравоохранения подготовило приказ в части некоторых вопросов оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на совершенствование процедуры медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ.

В частности, обновления направлены на уточнение порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также повышение точности и полноты медицинской оценки состояния человека.

По информации Минздрава, одним из важных нововведений станет введение качественных показателей степени опьянения, что позволит более точно определять состояние человека и снизить количество спорных ситуаций, связанных с оценкой тяжести состояния.

Кроме того, проект приказа предусматривает детализацию порядка проведения лабораторных исследований, что позволит повысить объективность медицинских заключений.

В Минздраве считают, что реализация данных изменений позволит укрепить доверие к процедурам медицинского освидетельствования и повысить эффективность работы системы здравоохранения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.

Изменить систему проверки водителей на степень опьянения предлагает депутат

Ранее сообщалось, что МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
