В Алматы появится новый рынок

Сегодня, 12 августа 2026 года, пресс-служба акимата Алматы выступила с хорошей новостью. В Бостандыкском районе города планируют открыть первый модернизированный коммунальный рынок, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, рынок будет находиться в мкр. Казахфильм. Он рассчитан примерно на 100 торговых мест.

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы и благоустройство территории.

"Рынок будет оформлен в едином стиле в соответствии с дизайн-кодом Алматы. Здесь предусмотрены крытая и открытая торговые зоны, точки общественного питания, санитарные узлы, парковка, остановочный комплекс и общественные пространства". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также жителям рассказали, что в крытой части будут представлены отечественные товаропроизводители, а на открытой площадке продолжатся ярмарки выходного дня с участием фермеров.

Днем ранее, 11 августа, мы рассказывали, что в одном из магазинов города продавщица не поверила покупателю и избила его.