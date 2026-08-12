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События

В Алматы появится новый рынок

автобус, павильоны, рынок, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 12 августа 2026 года, пресс-служба акимата Алматы выступила с хорошей новостью. В Бостандыкском районе города планируют открыть первый модернизированный коммунальный рынок, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, рынок будет находиться в мкр. Казахфильм. Он рассчитан примерно на 100 торговых мест.

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы и благоустройство территории.

"Рынок будет оформлен в едином стиле в соответствии с дизайн-кодом Алматы. Здесь предусмотрены крытая и открытая торговые зоны, точки общественного питания, санитарные узлы, парковка, остановочный комплекс и общественные пространства".Пресс-служба акимата Алматы
парковка, рынок, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:00

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также жителям рассказали, что в крытой части будут представлены отечественные товаропроизводители, а на открытой площадке продолжатся ярмарки выходного дня с участием фермеров.

Днем ранее, 11 августа, мы рассказывали, что в одном из магазинов города продавщица не поверила покупателю и избила его.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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