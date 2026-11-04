Психотропные препараты распространяли на курорте Казахстана

Министерство внутренних дел проводит работу по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих психотропных препаратов, сообщает Zakon.kz.

В октябре в нескольких регионах ликвидированы каналы поставок и нелегальных схем их реализации. Проведены одновременные задержания участников преступной группы, которые наладили поставку и распространение препаратов в Кокшетау, Щучинске и курортной зоне "Бурабай".

Всего задержаны 11 фигурантов, в числе которых владельцы и работники фармацевтических компаний, курьеры и другие лица.

В ходе обысков изъято свыше 50 тысяч флаконов препарата "Тропикамед" и еще порядка 4 тысяч подобных средств. Кроме того, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, несколько автомобилей, крупная сумма денег, в том числе в иностранной валюте.

Аналогичные мероприятия проведены в городах Караганда и Темиртау, где задержана группа в составе 10 лиц, в которую входили представители местного криминалитета. Собраны доказательства их причастности к сбыту сильнодействующих психотропных препаратов на территории Карагандинской области.

В ходе обысков обнаружены и изъяты психоактивные вещества, травматическое и холодное оружие. В настоящее время проводится досудебное расследование.

"Подобные преступления представляют серьезную угрозу общественности и могут повлечь тяжелые последствия для жизни и здоровья людей. Принятые меры позволили пресечь деятельность сразу нескольких каналов незаконного распространения сильнодействующих препаратов, изъять из нелегального оборота значительный объем опасной продукции и предотвратить ее дальнейшее распространение среди населения. МВД продолжит системную работу по выявлению и пресечению подобных правонарушений, установлению организаторов незаконных схем и привлечению их к ответственности", – сказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее стало известно, что лекарства из США, Европы и Турции станут быстрее поступать в Казахстан.