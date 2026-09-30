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События

Тренер по плаванию, фиктивные аптеки и тонны кислоты: итоги масштабной проверки МВД

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 09:23 Фото: freepik
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана совместно с органами здравоохранения провело операцию "Дармек", направленную на пресечение незаконного оборота лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества, сообщает Zakon.kz.

Известно, что очередной этап операции прошел с 21 по 25 сентября 2026 года.

За это время было проверено более 1,5 тысячи медицинских учреждений и аптек, а также 142 промышленных предприятия.

"В результате выявили 249 административных правонарушений и ограничили оборот около 28 тысяч наркосодержащих лекарственных средств".Пресс-служба МВД РК

В МВД уточнили, что особое внимание уделяется продаже таких препаратов без рецепта, в том числе несовершеннолетним.

Лекарства, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества, должны отпускаться только по назначению врача. Их бесконтрольное употребление может привести к тяжелым последствиям, включая передозировку.

Отдельно МВД проверяет оборот химических веществ и прекурсоров, которые могут использоваться для изготовления наркотиков.

"В рамках операции ограничен оборот 675 тонн прекурсоров, к административной ответственности привлечены 90 юридических лиц".Пресс-служба МВД РК

Так, в Петропавловске задержан тренер по плаванию, у которого изъяли 56 таблеток сильнодействующих веществ. В Туркестане в одной из аптек выявили продажу таких препаратов без лицензии. Там изъяли более 5 тысяч таблеток. В Уральске из-за нарушения лицензионных требований ограничили оборот 500 тонн соляной кислоты.

"С 1 января 2026 года за незаконное приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность. За такие нарушения может грозить от 5 до 15 лет лишения свободы".Пресс-служба МВД РК

Ранее стало известно, что привычные лекарства в Казахстане за последний год подорожали на 30-75%. При этом рынок фармацевтики оказался в необычной ситуации: несмотря на рост цен, казахстанцы стали покупать значительно меньше препаратов. Почему так происходит, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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