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Законодательство РК

Жителя Атырау подозревают в хранении психотропных препаратов

психотропные препараты Фото: polisia.kz
14 ноября сотрудниками УПН в микрорайоне Коктем выявлен житель города Атырау, 1979 г.р., подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов без назначения врача, сообщает Zakon.kz.

При осмотре по адресу изъято 996 штук психотропных препаратов различного действия, а также 29 штук осетровых рыб, незарегистрированное огнестрельное оружие, полиэтиленовый пакет с растительным веществом со специфическим запахом.

"В результате экспертизы выяснилось, что вещество – высушенная марихуана. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК". Пресс-служба ДП Атырауской области
психотропные препараты

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что наркотики через продуктовые магазины продавали в Уральске и Актобе.

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Елена Беляева
Атырау Атырауская область
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