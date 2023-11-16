Жителя Атырау подозревают в хранении психотропных препаратов

14 ноября сотрудниками УПН в микрорайоне Коктем выявлен житель города Атырау, 1979 г.р., подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов без назначения врача, сообщает Zakon.kz.

При осмотре по адресу изъято 996 штук психотропных препаратов различного действия, а также 29 штук осетровых рыб, незарегистрированное огнестрельное оружие, полиэтиленовый пакет с растительным веществом со специфическим запахом.

"В результате экспертизы выяснилось, что вещество – высушенная марихуана. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК". Пресс-служба ДП Атырауской области

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что наркотики через продуктовые магазины продавали в Уральске и Актобе.