Арест и выдворение на 5 лет: иностранец оскандалился в Казахстане

В Петропавловске иностранец оскандалился в автобусе и поплатился – к нему приняты жесткие законодательные ответные меры, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области 2 ноября 2026 года, кадры с возмутительным поведением 34-летнего гражданина Кыргызстана появились в соцсетях.

"Находясь в автобусе маршрута 4А, иностранец приставал к 41-летней женщине, погладив ее ниже спины. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – сообщили в ДП.

Но на этом расплата за непристойное поведение не закончилась. Сотрудники миграционной службы подали ходатайство в суд №2 Петропавловска о его выдворении за пределы РК. Суд, рассмотрев обстоятельства, удовлетворил ходатайство. На ближайшие 5 лет въезд в Казахстан ему запрещен.

В Алматы от полиции пытался скрыться гражданин Китая, севший пьяным за руль. Другого иностранного туриста арестовали на 15 суток за домогательства в отношении незнакомой женщины. Еще один иностранец оскандалился в аэропорту Уральска, оскорбив Казахстан.