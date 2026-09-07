Казахстанка спустя годы вскрыла жуткую семейную правду и забрала миллионное наследство

Кассационный суд по гражданским делам восстановил казахстанке срок для принятия наследства после смерти бабушки. Женщина узнала о том, что ее дядя умер, не успев оформить наследственные права, лишь спустя более 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, жилой дом принадлежал женщине, которая в 2007 году завещала все свое имущество сыну. После ее смерти 3 июля 2010 года мужчина фактически продолжил жить в доме, однако нотариально оформить наследство не успел. В ноябре 2013 года он умер.

Внучка наследодательницы не знала о наличии имущества и полагала, что дом по завещанию перешел ее дяде. О том, что мужчина умер, так и не оформив наследственные права, она узнала только в декабре 2023 года.

Это выяснилось во время рассмотрения другого гражданского дела, связанного со спорным домом.

"После этого истец последовательно предпринимала меры для оформления наследства: обращалась в суд и к нотариусу, установила в судебном порядке факт родственных отношений с бабушкой, после получения нотариального отказа в связи с пропуском срока обратилась с настоящим иском", – раскрыли детали инцидента в суде 7 сентября 2026 года.

Суд первой инстанции встал на ее сторону, восстановил срок для принятия наследства и признал женщину принявшей его. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, указав на необходимость учитывать наследственные права умершего сына первоначальной владелицы дома в порядке наследственной трансмиссии.

Кассационный суд с этими выводами не согласился и оставил в силе решение суда первой инстанции.

"Суд отметил, что отсутствие нотариального свидетельства о праве на наследство само по себе не подтверждает отсутствие наследственных прав. После смерти матери М. фактически проживал в спорном доме, что является действием, свидетельствующим о принятии наследства. При этом его смерть после открытия наследства не исключает применения института наследственной трансмиссии", – говорится в сообщении.

Согласно статье 1072-3 Гражданского кодекса РК, суд может восстановить срок для принятия наследства, если он был пропущен по уважительным причинам, а наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали.

Кассационный суд признал причины пропуска срока уважительными. Женщина узнала о существовании наследственного имущества только в декабре 2023 года и после этого последовательно предпринимала необходимые действия для оформления своих наследственных прав.

Отдельно суд рассмотрел права на имущество других участников спора – супруги и сына мужчины, осужденного за умышленное убийство своего брата, который должен был стать наследником дома.

В суде напомнили, что согласно статье 1045 ГК РК лица, умышленно лишившие жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников, не имеют права наследовать. В связи с этим указанные лица не приобрели наследственных прав на спорное имущество.

В итоге Кассационный суд отменил постановление апелляционной инстанции, оставил в силе решение районного суда и удовлетворил кассационную жалобу представителя истицы.

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