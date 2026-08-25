Минэнерго рассматривает несколько мест для строительства четвертого НПЗ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года рассказал, сколько времени потребуется на строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что четвертый НПЗ будет построен. "Сейчас ТЭО разрабатывается, холдинг "Самрук-Казына" этим занимается. В конце текущего года будет принято точное решение. Сейчас мы рассматриваем, где этот завод будет расположен. Это Мангистауская область, область Улытау, Атырауская область либо на юге страны. Сейчас ведем анализ и позже проведем отбор. Выясняем потребности в электроэнергии, воде и так далее", – добавил он. По словам министра, для реализации проекта потребуется 3-4 года. Сюда входит период разработки технико-экономического обоснования, проектных документов и само строительство. 17 февраля 2026 года вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев пояснил, что область Улытау рассматривается в связи с тем, что там есть магистральные трубопроводы.

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