#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
457.99
534.15
5.47
Экономика и бизнес

Казахстанский НПЗ будет поставлять в Россию бензин и дизтопливо

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:16 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года высказался о возможностях нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Конденсат", передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов напомнил, что завод находится на западе Казахстана.

"Если не ошибаюсь, 50% компании принадлежит российской компании. Министерство энергетики получило официальное письмо от Российской Федерации обеспечивать завод российской нефтью. Никаких препятствий я для этого не вижу, так как 30% произведенного бензина и дизельного топлива останется в Казахстане, остальное будет вывозиться в Россию. Никаких санкционных рисков нет, так как эта компания не включалась в санкционные списки", – добавил он.

Министр добавил, что завод находится ближе к России и нет трубопроводов, соединяющих завод с трубопроводной системой Казахстана или России.

"Поставка нефти ведется железнодорожным транспортом, и все будет зависеть от пропускной способности железнодорожного транспорта. На сегодня договоренность есть, что до 30% востребованных нефтепродуктов будет оставаться в Казахстане – это бензин и дизтопливо. Остальное будет отправляться в Россию. Это нормальное условие", – подчеркнул глава Минэнерго.

Перечислил он и плюсы, которые может получить Казахстан от реализации данного проекта.

"Для нас какие плюсы? Это дополнительные инвестиции в нашу страну. Это производство высококачественных нефтепродуктов, обеспечение внутреннего рынка. Это сохранение рабочих мест. До этого у собственника АО "Конденсат" был большой долг в Банке развития Казахстана, порядка 100 млн долларов, если не ошибаюсь. Новый собственник пришел и практически погасил эти долги. Это хорошо – это тоже работает на нашу экономику", – резюмировал Ерлан Аккенженов.

Ранее министр энергетики рассказал, сколько бензина есть в Казахстане. Он также сообщил, что наше топливо вывозится из страны так называемыми "топливными" туристами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
16:27, Сегодня
Как распознать предназначенное аграриям дизтопливо
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
13:39, Сегодня
Минэнерго рассматривает несколько мест для строительства четвертого НПЗ
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
14:15, Сегодня
Возобновится ли экспорт казахстанской нефти в Германию, рассказал глава Минэнерго
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мария Холявко слева
17:07, Сегодня
Казахстанская шахматистка Мария Холявко выиграла "серебро" чемпионата Азии U20
Испанский теннисист готовится к возвращению на корт
16:47, Сегодня
"Я скучаю по всему": Карлос Алькарас о возвращении на US Open
Ахмед Тажудинов и Кайл Снайдер
16:30, Сегодня
Ахмед Тажудинов проведёт реванш с Кайлом Снайдером на турнире RAF в Москве
Касым отказал &quot;Динамо&quot; Махачкала
16:17, Сегодня
Стало известно, в какой клуб РПЛ мог перейти защитник сборной Казахстана Алибек Касым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: