Казахстанский НПЗ будет поставлять в Россию бензин и дизтопливо

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года высказался о возможностях нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Конденсат", передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов напомнил, что завод находится на западе Казахстана.

"Если не ошибаюсь, 50% компании принадлежит российской компании. Министерство энергетики получило официальное письмо от Российской Федерации обеспечивать завод российской нефтью. Никаких препятствий я для этого не вижу, так как 30% произведенного бензина и дизельного топлива останется в Казахстане, остальное будет вывозиться в Россию. Никаких санкционных рисков нет, так как эта компания не включалась в санкционные списки", – добавил он.

Министр добавил, что завод находится ближе к России и нет трубопроводов, соединяющих завод с трубопроводной системой Казахстана или России.

"Поставка нефти ведется железнодорожным транспортом, и все будет зависеть от пропускной способности железнодорожного транспорта. На сегодня договоренность есть, что до 30% востребованных нефтепродуктов будет оставаться в Казахстане – это бензин и дизтопливо. Остальное будет отправляться в Россию. Это нормальное условие", – подчеркнул глава Минэнерго.

Перечислил он и плюсы, которые может получить Казахстан от реализации данного проекта.

"Для нас какие плюсы? Это дополнительные инвестиции в нашу страну. Это производство высококачественных нефтепродуктов, обеспечение внутреннего рынка. Это сохранение рабочих мест. До этого у собственника АО "Конденсат" был большой долг в Банке развития Казахстана, порядка 100 млн долларов, если не ошибаюсь. Новый собственник пришел и практически погасил эти долги. Это хорошо – это тоже работает на нашу экономику", – резюмировал Ерлан Аккенженов.

Ранее министр энергетики рассказал, сколько бензина есть в Казахстане. Он также сообщил, что наше топливо вывозится из страны так называемыми "топливными" туристами.