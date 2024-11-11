В Алматинской области загорелись продуктовый магазин и аптека
Фото: Zakon.kz
Ночью 11 ноября 2024 года в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области произошел пожар в продуктовом магазине и аптеке под одной кровлей по улице Алтын Адам, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС, несмотря на большую пожарную нагрузку, обусловленную многочисленными горючими материалами, профессионалам удалось ликвидировать пожар на площади 140 кв.м.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее из-за снегопада в Костанайской области сельчанка не смогла добраться в больницу. Ей на помощь пришли спасатели.
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