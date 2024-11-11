В Алматинской области загорелись продуктовый магазин и аптека

Фото: Zakon.kz

Ночью 11 ноября 2024 года в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области произошел пожар в продуктовом магазине и аптеке под одной кровлей по улице Алтын Адам, сообщает Zakon.kz.

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