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В Алматинской области загорелись продуктовый магазин и аптека

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарные, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 07:30 Фото: Zakon.kz
Ночью 11 ноября 2024 года в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области произошел пожар в продуктовом магазине и аптеке под одной кровлей по улице Алтын Адам, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, несмотря на большую пожарную нагрузку, обусловленную многочисленными горючими материалами, профессионалам удалось ликвидировать пожар на площади 140 кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее из-за снегопада в Костанайской области сельчанка не смогла добраться в больницу. Ей на помощь пришли спасатели.

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