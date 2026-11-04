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Общество

В Казахстане призвали запретить заселение новых домов без школ и дорог

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Курултая Юлия Кучинская 4 ноября 2026 года предложила запретить заселение новых жилых домов без необходимой инфраструктуры, а также развивать пригородный транспорт и создавать рабочие места за пределами мегаполисов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она заявила, что детальный анализ показывает глубокую неоднородность, хаотичность и дисбаланс процессов урбанизации.

"Из 90 городов страны ключевой потенциал распределен крайне неравномерно. Астана, Алматы и Шымкент концентрируют свыше 37% всего городского населения. Этот перекос порождает комплекс острых проблем. Во-первых, кризис мегаполисов. Приток населения опережает развитие инфраструктуры, превращая новые районы в так называемые "человейники" без школ и поликлиник. Огромные массивы хаотичной частной застройки лишены базовых благ: дорог, канализации и освещения. Это усугубляет социальный разрыв и барьеры для адаптации внутренних мигрантов, препятствуя формированию единой городской культуры", – заявила Кучинская.

Второй проблемой она назвала сложности в развитии агломераций. По ее мнению, из-за несоответствия между фактической и официально зарегистрированной численностью населения пригородов перегружены коммунальные сети, транспорт и социальные объекты. При этом за все время действия закона "О развитии агломераций" в столичной агломерации не реализовано ни одного совместного проекта.

Также депутат обратила внимание на нехватку рабочих мест в новых жилых районах, из-за чего людям приходится ежедневно тратить часы на дорогу. Еще одной проблемой она назвала отток населения из малых и моногородов из-за недостатка рабочих мест, изношенной инфраструктуры и низкой доступности качественных услуг.

В связи с этим депутат предложила увязать заселение новых жилых домов со строительством дорог, инженерных сетей и социальных объектов, размещать новые госучреждения, вузы и больницы в пригородах, развивать пригородный транспорт и запустить скоростные электрички.

Кроме того, она призвала пересмотреть планы развития городов с учетом их экономического потенциала, наладить совместное финансирование инфраструктуры мегаполисов и пригородов, расширить использование социальных объектов для детского и семейного досуга, поддержать местные культурные инициативы и внедрить рейтинг развития городов.

Ранее депутат Курултая Даурен Ахметжаев предложил упростить получение государственной поддержки для отечественных производителей, снизив инвестиционный порог при расширении и модернизации предприятий.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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