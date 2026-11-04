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Экономика и бизнес

Почему решили снести ТЭЦ-3 в Алматы

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года высказался о сносе ТЭЦ-3 в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались судьбой энергообъекта и спросили, почему отказались от идеи модернизации.

"(ТЭЦ-3 в Алматы. – Прим. ред.) старая, она построена в 60-е годы ХХ века. В энергетике есть такой термин LCOE, когда мы смотрим условно на 1 мегаватт в течение 20 или 30 лет с точки зрения инвестиций. И здесь взять старую станцию, ее постоянно содержать и ремонтировать, и при этом вы можете ее жизнь продлить на 5-10 лет, или построить новую станцию, которая будет 50 лет работать. Это экономически целесообразно", – сказал в ответ Ансар Айдаров.

При этом он не исключил вероятность строительства другой станции в перспективе.

"Мы ее уберем и озеленим эту площадку, потому что мы построили рядом сейчас (новую станцию. – Прим. ред.), и там будет территория. Посмотрим, что с ней дальше делать. У нас будет возможность для расширения в будущем, если будет потребность. Потому что я говорю, там проходит шесть линий 220 киловольт – отличная возможность завтра туда еще сделать расширение, учитывая рост потребления в Южной зоне", – резюмировал глава "Самрук-Энерго".

Отметим, что на территории нынешней ТЭЦ-3 строят новый объект – он будет работать на газе. И снести планируют старую часть станции, которая работала на угле.

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