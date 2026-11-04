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Общество

Похитили и жестоко убили мужчину: шестерых жителей Шымкента осудили на 20-23 года

осудили за жестокое преступление, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:10 Фото: pixabay
В Шымкенте вынесли приговор шестерым мужчинам по делу о похищении и убийстве местного жителя. Выяснились жуткие подробности: потерпевшего избили, насильно посадили в автомобиль и вывезли в Туркестанскую область, где убили, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении шести подсудимых, обвинявшихся в убийстве, покушении на убийство, похищении человека и хулиганстве. Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, преступление произошло в январе этого года. Шестеро подсудимых и другие неустановленные лица передвигались на автомобилях Lexus 570, Toyota Camry 50 и ВАЗ-21014.

Они следили за передвижениями потерпевшего К.В. и двух его знакомых, находившихся в Hyundai Sonata. Около 15:39 на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова в Шымкенте автомобиль Toyota Camry столкнулся с машиной потерпевших.

"После этого нападавшие вышли из автомобилей и начали избивать троих мужчин, используя нож и пистолет. Во время нападения один из подсудимых нанес потерпевшему К.М. ножевое ранение в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. Затем нападавшие насильно посадили К.В. в Toyota Camry и скрылись с места происшествия. Позже мужчину пересадили в ВАЗ-21014 и вывезли в село Кайнар Ордабасинского района Туркестанской области. Там, как установил суд, потерпевшему нанесли многочисленные удары тупыми и острыми предметами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался", – озвучили на заседании суда.

Какое наказание назначили подсудимым

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых подтверждалась их частичными признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписями, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и результатами негласных следственных действий.

Государственный обвинитель просил назначить фигурантам от 22 до 24 лет лишения свободы. Потерпевшие поддержали эту позицию.

Сторона защиты, в свою очередь, просила оправдать подсудимых по обвинению в убийстве К.В. и покушении на убийство К.М., указывая на недоказанность их вины.

Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у подсудимых малолетних детей, прощение со стороны потерпевших К.В. и Е., а также возмещение им причиненного вреда. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В итоге суд назначил следующие сроки:

  • подсудимому А. – 23 года лишения свободы;
  • подсудимому И. – 22 года;
  • подсудимому Қ. – 20 лет и шесть месяцев;
  • подсудимому Ж. – 20 лет;
  • подсудимому Е. – 21 год;
  • подсудимому К. – 22 года.

Кроме того, гражданский иск потерпевшего К.М. удовлетворили частично.

С осужденных взыскали 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и еще 4 млн тенге на оплату услуг адвоката.

Также суд вынес частные постановления в адрес руководства Департамента полиции Шымкента и Департамента уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что женщину убили во Дворце бракосочетания в Актобе. Подозреваемый был задержан.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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