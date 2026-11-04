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Общество

Выпивший казахстанец поехал за пивом, сбил детей и обругал их за это

Знак аварийной остановки, аварийная остановка , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 03:28 Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил детей и скрылся с места преступления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", авария случилась летом 2026 года, а осудили водителя на днях. По данным обвинения, водитель Chevrolet Cobalt в районе садоводческого коллектива "Дружба" на обочине сбил двух подростков. Один из них получил тяжкий вред здоровью: после ДТП ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом теменной кости, скопление воздуха в полости черепа (пневмоцефалия).

В суде мать пострадавшего подростка заявила, что из-за полученных травм у сына в будущем может развиться эпилепсия. Она потребовала взыскать с водителя 7 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Второй подросток получил ушиб и растяжение голеностопа. Из-за травмы ему пришлось две недели ходить в гипсе. В суде он выступал в качестве свидетеля. По его словам, водитель после наезда обматерил подростков и скрылся с места происшествия. Эти показания подтвердил и другой свидетель.

Мужчина вину признал полностью. По его словам, в тот день он выпил четыре бутылки пива и поехал в магазин за добавкой. Он уверял, что дети сами выскочили на дорогу, а он пытался избежать наезда.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы. Кроме того, на 10 лет ему запретили управлять автомобилем. Также осужденный должен выплатить пострадавшему подростку 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

А 3 ноября 2026 года во Дворце бракосочетания в Актобе произошло убийство женщины. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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