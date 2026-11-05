Учителям добавят новый критерий оценки: своевременное выявление угроз детям

В Министерстве просвещения рассказали о проводимой работе по совершенствованию системы профилактики правонарушений в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве просвещения 4 ноября 2026 года, совместно с Министерством внутренних дел продолжается работа по предупреждению правонарушений в отношении детей. Особое внимание уделяют выявлению угроз, помощи несовершеннолетним и своевременному реагированию на нарушения их прав.

"В рамках пилотного внедрения новых подходов предусмотрено включение в оценку профессиональной деятельности педагогов показателя своевременного выявления противоправных действий в отношении детей", – отметили в Минпросвещения.

В ведомстве указали, что уже сейчас в Казахстане снизилось количество правонарушений в отношении детей на 3,7%. При этом отмечается, что особое внимание уделяется регионам, где ранее произошли резонансные происшествия с участием несовершеннолетних или выявлены недостатки в организации профилактической работы.

"В частности, мониторинги проведены в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях и области Жетысу. Их результаты показали необходимость усиления практической реализации действующих механизмов защиты детей на уровне организаций образования", – добавили в ведомстве.

В Минпросвещения указали на положительную динамику в Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

В Павлодарской области полицейские расследуют два резонансных уголовных дела. Поводом для разбирательства стали сообщения об изнасиловании школьниц, которые ранее появились в социальных сетях.

