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Происшествия

Пьяная казахстанка насмерть сбила беременную женщину и двух детей: суд вынес приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области вынесли приговор 52-летней учительнице, которая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбила беременную женщину и двоих детей в Арыси. Суд приговорил виновницу трагедии к девяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 сентября 2026 года сайт телеканала "Алматы ТВ", в начале июня обычный день обернулся страшной трагедией для нескольких семей в Арыси. На одной из улиц возле частного дома на скамейке сидели женщины с детьми, когда в них на полном ходу врезался внедорожник.

За рулем автомобиля находилась 52-летняя учительница. Позже экспертиза показала, что она была пьяна. За мгновение до наезда машина снесла забор. От полученных травм погибли 30-летняя беременная воспитательница детского сада, ее двухлетний сын и пятилетняя соседская девочка.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы.

"Подсудимая Бибинур Избасарова признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами", – огласил вердикт судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Марат Куздеубаев.

Подсудимая признала вину и раскаялась в зале суда. Она попросила суд смягчить ей наказание, отметив, что воспитывает несовершеннолетнюю дочь с инвалидностью.

Суд учел это и отсрочил наказание на один год. Однако семьи, которые потеряли своих близких, считают такой приговор мягким и требуют более справедливого наказания.

"За три человеческие жизни – девять лет. Разве это нормально? Она жива, здорова, будет ходить на свободе. И что с того, что у нее есть 12-летний ребенок? У нас остался четырехлетний ребенок без мамы. Каждый день, когда он плачет, у меня сердце разрывается. Где здесь справедливость? Мы с этим не согласны", – сказала потерпевшая Агайша Манатова.

Стоит отметить, по факту ДТП еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

1 сентября 2026 года на 110-м километре автодороги Сарыозек – Коктал в области Жетысу столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt. ДТП унесло жизни шести человек.

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Канат Болысбек
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