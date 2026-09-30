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Общество

Красные пятна и сильный зуд: в студенческом общежитии Петропавловска вспышка лишая

Красные пятна и сильный зуд: в общежитии Петропавловска вспышка лишая, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 01:05 Фото: magnific.com
В Петропавловске восемь студентов Высшего колледжа Магжана Жумабаева госпитализировали с диагнозом "дерматофития" – заболеванием, которое в быту часто называют стригущим лишаем, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, все заболевшие проживали на первом этаже общежития в соседних комнатах, вместе проводили время и вели общий быт. У студентов появились красные пятна на коже и сильный зуд.

После выявления заболевания учащихся изолировали и направили в кожно-венерологический диспансер. В колледже и общежитии провели дезинфекцию, санитарные службы проводят эпидемиологическое расследование. Источник заражения пока установить не удалось.

Специалисты отмечают, что дерматофития является заразным заболеванием и может передаваться при контакте с инфицированным человеком или животным, а также через предметы быта.

По данным санитарных врачей, состояние госпитализированных студентов оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что казахстанка попала в больницу после уборки дома.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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