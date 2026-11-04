Может начинаться как простуда: казахстанцев предупредили об опасной инфекции
Менингококковая инфекция – это инфекционное заболевание, которое может проявляться в виде острого заболевания менингита (воспаление мозговых оболочек), или менингококкового сепсиса (заражение крови), а иногда назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки).
Симптомы
Сначала как обычная простуда:
- насморк;
- кашель.
Затем появляются главные признаки:
- высокая температура до 38-40 °C;
- внезапная рвота;
- сильная головная боль;
- поза: запрокинутая голова, подтянутые к животу ноги;
- сопротивление при наклоне головы к груди;
- пурпурно-красная сыпь звездчатой формы, не исчезающая при надавливании.
Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Эксперты указывают, что чаще болеют дети в возрасте от одного года до двух лет, а также молодые люди до 30 лет. Заболеваемость повышается в зимне-весенний период. Менингококковая инфекция может вызывать осложнения в виде глухоты, умственной задержки у детей и в редких случаях параличи.
Профилактика
- избегайте переохлаждения;
- ограничьте посещение массовых мест;
- соблюдайте режим дня и питания;
- при простуде используйте маску;
- регулярно проветривайте и проводите влажную уборку;
- при контакте с больным – наблюдение в течение 10 дней.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предупреждают, что самолечение при менингококковой инфекции недопустимо.
В Казахстане планируют снизить стоимость медицинских изделий до 90%. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства сообщила о планах внедрить новую модель закупок медицинских изделий.