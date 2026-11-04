Может начинаться как простуда: казахстанцев предупредили об опасной инфекции

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля 4 ноября 2026 года подготовили рекомендации для казахстанцев по профилактике менингококковой инфекции, сообщает Zakon.kz.

Менингококковая инфекция – это инфекционное заболевание, которое может проявляться в виде острого заболевания менингита (воспаление мозговых оболочек), или менингококкового сепсиса (заражение крови), а иногда назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки).

Симптомы

Сначала как обычная простуда:

насморк;

кашель.

Затем появляются главные признаки:

высокая температура до 38-40 °C;

внезапная рвота;

сильная головная боль;

поза: запрокинутая голова, подтянутые к животу ноги;

сопротивление при наклоне головы к груди;

пурпурно-красная сыпь звездчатой формы, не исчезающая при надавливании.

Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Эксперты указывают, что чаще болеют дети в возрасте от одного года до двух лет, а также молодые люди до 30 лет. Заболеваемость повышается в зимне-весенний период. Менингококковая инфекция может вызывать осложнения в виде глухоты, умственной задержки у детей и в редких случаях параличи.

Профилактика

избегайте переохлаждения;

ограничьте посещение массовых мест;

соблюдайте режим дня и питания;

при простуде используйте маску;

регулярно проветривайте и проводите влажную уборку;

при контакте с больным – наблюдение в течение 10 дней.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предупреждают, что самолечение при менингококковой инфекции недопустимо.

В Казахстане планируют снизить стоимость медицинских изделий до 90%. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства сообщила о планах внедрить новую модель закупок медицинских изделий.