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Может начинаться как простуда: казахстанцев предупредили об опасной инфекции

Болезнь, градусник, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 03:53 Фото: pexels
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля 4 ноября 2026 года подготовили рекомендации для казахстанцев по профилактике менингококковой инфекции, сообщает Zakon.kz.

Менингококковая инфекция – это инфекционное заболевание, которое может проявляться в виде острого заболевания менингита (воспаление мозговых оболочек), или менингококкового сепсиса (заражение крови), а иногда назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки).

Симптомы

Сначала как обычная простуда:

  • насморк;
  • кашель.

Затем появляются главные признаки:

  • высокая температура до 38-40 °C;
  • внезапная рвота;
  • сильная головная боль;
  • поза: запрокинутая голова, подтянутые к животу ноги;
  • сопротивление при наклоне головы к груди;
  • пурпурно-красная сыпь звездчатой формы, не исчезающая при надавливании.

Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Эксперты указывают, что чаще болеют дети в возрасте от одного года до двух лет, а также молодые люди до 30 лет. Заболеваемость повышается в зимне-весенний период. Менингококковая инфекция может вызывать осложнения в виде глухоты, умственной задержки у детей и в редких случаях параличи.

Профилактика

  • избегайте переохлаждения;
  • ограничьте посещение массовых мест;
  • соблюдайте режим дня и питания;
  • при простуде используйте маску;
  • регулярно проветривайте и проводите влажную уборку;
  • при контакте с больным – наблюдение в течение 10 дней.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предупреждают, что самолечение при менингококковой инфекции недопустимо.

В Казахстане планируют снизить стоимость медицинских изделий до 90%. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства сообщила о планах внедрить новую модель закупок медицинских изделий.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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