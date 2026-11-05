Убийство во Дворце бракосочетания: раскрылись неожиданные подробности о семье погибшей

В Актобе раскрыли новые подробности убийства 26-летней женщины во Дворце бракосочетания, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, убитая была многодетной матерью. У нее остались четверо детей. Двое из них – общие с мужчиной, которого сейчас подозревают в преступлении.

После гибели женщины двух детей временно поместили в детский дом. О судьбе еще двоих пока официально не сообщается. Сообщается, что данная ситуация находится на контроле областного управления по защите прав детей и компетентных органов.

Жестокое убийство произошло 3 ноября 2026 года во Дворце бракосочетания. Предварительно установлено, что подозреваемым является бывший сожитель погибшей, между ними в учреждении возник конфликт по вопросу отказа от родительских прав.