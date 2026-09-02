Ремонт Дворца бракосочетания в Алматы "заморозили"

В Алматы приостановили ремонт Дворца бракосочетания "Жас Отау", сообщает Zakon.kz.

Стало известно, что историческое здание Дворца бракосочетания вновь перешло акимату Алматы. Его ремонт временно приостановлен. Какая дальше будет судьба у объекта, местные власти не уточняют.

"Ранее Дворец бракосочетания "Жас Отау" был передан в доверительное управление ТОО "Jar Jar Almaty". Вместе с тем в связи с неисполнением товариществом обязательств, предусмотренных договором доверительного управления, в установленные сроки управлением данный договор расторгнут. На сегодня ремонтные работы на объекте приостановлены", – прокомментировали в акимате Алматы.

В феврале 2026 года Zakon.kz писал о грандиозных планах по поводу исторического сооружения – Дворца бракосочетания. Тогда здание пустовало и готовилось к капитальному ремонту. Сообщалось, что памятник архитектуры на 10 лет без права выкупа перешел к частнику в доверительное управление.