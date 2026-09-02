#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
События

Ремонт Дворца бракосочетания в Алматы "заморозили"

Дворец бракосочетания, Алматы, ремонт , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы приостановили ремонт Дворца бракосочетания "Жас Отау", сообщает Zakon.kz.

Стало известно, что историческое здание Дворца бракосочетания вновь перешло акимату Алматы. Его ремонт временно приостановлен. Какая дальше будет судьба у объекта, местные власти не уточняют.

"Ранее Дворец бракосочетания "Жас Отау" был передан в доверительное управление ТОО "Jar Jar Almaty". Вместе с тем в связи с неисполнением товариществом обязательств, предусмотренных договором доверительного управления, в установленные сроки управлением данный договор расторгнут. На сегодня ремонтные работы на объекте приостановлены", – прокомментировали в акимате Алматы.

В феврале 2026 года Zakon.kz писал о грандиозных планах по поводу исторического сооружения – Дворца бракосочетания. Тогда здание пустовало и готовилось к капитальному ремонту. Сообщалось, что памятник архитектуры на 10 лет без права выкупа перешел к частнику в доверительное управление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Попытка вернуть забытую славу: что происходит со Дворцом бракосочетания в Алматы
17:48, 09 февраля 2026
Попытка вернуть забытую славу: что происходит со Дворцом бракосочетания в Алматы
Когда в Алматы завершат ремонт дорог
10:42, 12 августа 2024
Когда в Алматы завершат ремонт дорог
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
20:10, 12 ноября 2024
Убийство в день бракосочетания: молодого парня убили в клубе в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:24, Сегодня
"Вздох облегчения": Tennis letter рад возвращению и победе Рыбакиной на US Open
Минус одна дзюдоистка в заявке Казахстана
12:09, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш не выступит на элитном турнире в Венгрии
Зверев обнимает Сонего после поединка
12:06, Сегодня
Немец Александр Зверев почти пять часов бился за второй круг US Open
Сборная Казахстана U-15
11:47, Сегодня
Сборная Казахстана U-15 выступит на Турнире развития УЕФА в Сербии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: