Убийство во Дворце бракосочетания: раскрыты неожиданные подробности о семье погибшей
Фото: pixabay
В Актобе раскрыли новые подробности убийства 26-летней женщины во Дворце бракосочетания, сообщает Zakon.kz.
По данным телеканала КТК, убитая была многодетной матерью. У нее остались четверо детей. Двое из них – общие с мужчиной, которого сейчас подозревают в преступлении.
После гибели женщины двух детей временно поместили в детский дом. О судьбе еще двоих пока официально не сообщается. Сообщается, что данная ситуация находится на контроле областного управления по защите прав детей и компетентных органов.
Жестокое убийство произошло 3 ноября 2026 года во Дворце бракосочетания. Предварительно установлено, что подозреваемым является бывший сожитель погибшей, между ними в учреждении возник конфликт по вопросу отказа от родительских прав.
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