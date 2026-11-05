В Алматы мужчина напал на полицейских, приехавших успокоить дебоширов

Житель Алматы отказался выполнять законные требования полицейских и оказал им сопротивление, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы 4 ноября 2026 года сообщили, что к ним поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из жилых комплексов Ауэзовского района. На место прибыл экипаж патрульной полиции. Вот только нарушители от этого стали еще агрессивнее.

"При пресечении правонарушения один из участников инцидента отказался выполнять законные требования полицейских и оказал им физическое сопротивление", – говорится в сообщении полиции.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Кроме того, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напомнили, что применение насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей недопустимо и влечет уголовную ответственность. Любые попытки воспрепятствовать законной деятельности полиции будут пресекаться в соответствии с законом.

Ранее в Алматы женщина устроила провокацию в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении. В итоге шутка обернулась штрафом почти в 130 тысяч тенге.