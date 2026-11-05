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Общество

"Люблю, не могу": сурово закончились публичные разборки двух казахстанских блогеров

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
Драма в личной жизни довела расставшуюся в Петропавловске пару стримеров до ареста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области 5 ноября 2026 года, пользователей TikTok возмутил прямой эфир женщины, во время которого она рассказывала о своих жизненных проблемах, обильно используя ненормативную лексику.

"Сотрудники полиции приняли меры к установлению личности правонарушительницы. Ей оказалась 40-летняя жительница Петропавловска. Свое поведение она объяснила состоянием опьянения и обидой на сожителя", – сообщили в ДП.

На опубликованных кадрах женщина поясняет: "Честно, я люблю его, ничего с этим не поделаю, я не могу..."

Как выяснилось, 31-летний сожитель женщины тоже ведет блог. И тоже вышел в эфир, в котором использовал непечатные выражения.

В итоге полицейские собрали материал по обоим фактам. Решением суда каждого из стримеров подвергли административному аресту на 5 суток.

Жительница Алматы тоже провела прямой эфир с использованием брани – ее не стали сажать за решетку, а наказали штрафом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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