"Люблю, не могу": сурово закончились публичные разборки двух казахстанских блогеров
Фото: Zakon.kz
Драма в личной жизни довела расставшуюся в Петропавловске пару стримеров до ареста, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области 5 ноября 2026 года, пользователей TikTok возмутил прямой эфир женщины, во время которого она рассказывала о своих жизненных проблемах, обильно используя ненормативную лексику.
"Сотрудники полиции приняли меры к установлению личности правонарушительницы. Ей оказалась 40-летняя жительница Петропавловска. Свое поведение она объяснила состоянием опьянения и обидой на сожителя", – сообщили в ДП.
На опубликованных кадрах женщина поясняет: "Честно, я люблю его, ничего с этим не поделаю, я не могу..."
Как выяснилось, 31-летний сожитель женщины тоже ведет блог. И тоже вышел в эфир, в котором использовал непечатные выражения.
В итоге полицейские собрали материал по обоим фактам. Решением суда каждого из стримеров подвергли административному аресту на 5 суток.
Жительница Алматы тоже провела прямой эфир с использованием брани – ее не стали сажать за решетку, а наказали штрафом.
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