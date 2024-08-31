Российский блогер восхитился муралами в Казахстане

Известный российский путешественник, юморист, блогер и стример Александр Зубарев восхитился муралами в Казахстане и назвал их шедеврами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видеоролики он опубликовал на своей странице в TikTok накануне, 30 августа 2024 года.

"Ребятки, немного шедевров. Посмотрите. Раз. Покажу два и три. Вот два. И вот три. Это очень красиво", – сказал Александр Зубарев, восхищенный красотой муралов.

Судя по комментариям, видео сняты в городе Акколь (центр Аккольского района Акмолинской области). Его жители поприветствовали блогера и посоветовали места для посещения. Они также отметили, что муралы есть в каждом казахстанском городе:

"Это наш город Акколь".

"По ходу в боровое едет".

"Добро пожаловать в Акколь".

"У нас в каждом городе такое".

"Оооо, ко мне на родину сам Зубарев пожаловал, велком ту Акколь!"

"Там не далеко от Астаны есть начало степного странника Ишима. Советую побывать. Очень красивые места..."

Ранее мы писали, что Александр Зубарев восхитился работой промышленных альпинистов на небоскребе Астаны.

Стример назвал их героями и даже высунулся из окна, чтобы попасть на селфи.