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Общество

Новый способ получить помощь через Threads: МВД обратилось к казахстанцам

Казахстан, МВД РК, акция, Threads, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 15:34 Фото: gov.kz (сгенерировано с помощью ИИ)
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана запустило республиканскую акцию "Мы рядом. Спросите нас" в популярной социальной сети Threads, направленную на оказание помощи гражданам, столкнувшимся с семейно-бытовым насилием, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 5 ноября 2026 года, из релиза Комитета административной полиции (КАП) МВД РК:

"Акция адресована тем, кто подвергается насилию, но по различным причинам не решается обратиться в полицию, тем, кто стал свидетелем насилия, а также гражданам, нуждающимся в правовой консультации и поддержке".

Как сообщается, в рамках акции каждый желающий может:

При наличии угрозы жизни и здоровью информация будет оперативно передана в территориальные подразделения полиции для принятия необходимых мер реагирования.

Отмечается, что особое внимание уделено доступности помощи. Для удобства граждан предусмотрена специальная ссылка на информационный ресурс, где собраны актуальные телефоны доверия, контактные данные кризисных центров и служб поддержки по всей республике.

Перейдя по ссылке, каждый гражданин сможет найти необходимые контакты в своем регионе и узнать, куда обратиться за консультацией, психологической, правовой или иной поддержкой.

В комитете добавили, что к проведению акции также привлекаются заинтересованные государственные органы, общественные организации, кризисные центры и центры поддержки семьи, которые в пределах своей компетенции окажут содействие в разрешении поступающих вопросов.

"МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к фактам насилия. Не молчите, если помощь необходима вам или тем, кто находится рядом. "Мы рядом. Спросите нас" – это не просто слова, а возможность быть услышанным, получить обратную связь и реальную помощь", – подчеркнули в комитете.
Смотреть в Threads

Ранее мы писали, что в Алматы мать пятерых детей пыталась покончить с собой. По словам родных, женщина жила в страхе, терпела побои и унижения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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