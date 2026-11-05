Новый способ получить помощь через Threads: МВД обратилось к казахстанцам

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана запустило республиканскую акцию "Мы рядом. Спросите нас" в популярной социальной сети Threads, направленную на оказание помощи гражданам, столкнувшимся с семейно-бытовым насилием, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 5 ноября 2026 года, из релиза Комитета административной полиции (КАП) МВД РК:

"Акция адресована тем, кто подвергается насилию, но по различным причинам не решается обратиться в полицию, тем, кто стал свидетелем насилия, а также гражданам, нуждающимся в правовой консультации и поддержке".

Как сообщается, в рамках акции каждый желающий может:

оставить свое обращение на официальной странице Комитета административной полиции МВД в Threads,

получить консультацию и разъяснения специалистов.

При наличии угрозы жизни и здоровью информация будет оперативно передана в территориальные подразделения полиции для принятия необходимых мер реагирования.

Отмечается, что особое внимание уделено доступности помощи. Для удобства граждан предусмотрена специальная ссылка на информационный ресурс, где собраны актуальные телефоны доверия, контактные данные кризисных центров и служб поддержки по всей республике.

Перейдя по ссылке, каждый гражданин сможет найти необходимые контакты в своем регионе и узнать, куда обратиться за консультацией, психологической, правовой или иной поддержкой.

В комитете добавили, что к проведению акции также привлекаются заинтересованные государственные органы, общественные организации, кризисные центры и центры поддержки семьи, которые в пределах своей компетенции окажут содействие в разрешении поступающих вопросов.

"МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к фактам насилия. Не молчите, если помощь необходима вам или тем, кто находится рядом. "Мы рядом. Спросите нас" – это не просто слова, а возможность быть услышанным, получить обратную связь и реальную помощь", – подчеркнули в комитете.

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