10 эпизодов: астанчанка задержана за аферу с детскими садами

Девушку по подозрению в мошенничестве при устройстве детей в детсады задержали в Астане, сообщает Zakon.kz.

В рамках расследования установлено, что 33-летняя подозреваемая искала граждан через социальные сети и предлагала свои услуги в комментариях под публикациями, посвященными государственным детским садам.

"Девушка входила в доверие родителей, обещая устроить их детей в государственные детские сады вне очереди. После этого она убеждала их переводить деньги на свой банковский счет. Полученные средства тратила на свое усмотрение", – рассказали в полиции.

В настоящее время установлено 10 эпизодов ее противоправной деятельности. Сотрудники полиции устанавливают размер причиненного ущерба, а также проверяют причастность подозреваемой к другим аналогичным фактам. По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан с осторожностью относиться к сомнительным предложениям в социальных сетях, в частности, обещаниям "устроить ребенка в детский сад вне очереди". При получении государственных услуг следует пользоваться исключительно официальными источниками информации и не переводить денежные средства незнакомым лицам.

Интернет-мошенники совершенствуют способы обмана казахстанцев, используя ИИ, поддельные документы и психологическое давление. Почему люди продолжают верить преступникам, можно ли вернуть похищенные деньги и чем опасен легкий заработок для молодежи? Об этом – в интервью Zakon.kz.