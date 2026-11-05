27 лошадей на трассе застали врасплох водителей в Туркестанской области

В Туркестанской области табун лошадей гулял по дороге, не только мешая водителям, но и вытаптывая растения, сообщает Zakon.kz.

Полицейские по камерам видеонаблюдения заметили 27 лошадей, находившихся без присмотра на улицах. На записях зафиксировано, как животные вытаптывали высаженные цветы и газоны, причив ущерб благоустроенной территории.

"Сотрудники полиции выехали на место и доставили лошадей на специальную площадку для содержания скота. В ходе проверки их владельцы были установлены, в отношении каждого из них приняты соответствующие административные меры", – отметили в полиции.

Полицейские напоминают жителям, что оставление скота без присмотра влечет ответственность в соответствии с законодательством. Бесконтрольно передвигающиеся животные могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, а также повредить благоустроенные территории.

Ранее сообщалось, что в Казахстане штрафы за нарушение правил выпаса и прогона животных через железнодорожные пути могут увеличить вдвое.