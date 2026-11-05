#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
451.87
507.31
5.53
Общество

27 лошадей на трассе застали врасплох водителей в Туркестанской области

Лошади, дорога, луг , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:48 Фото: pixabay
В Туркестанской области табун лошадей гулял по дороге, не только мешая водителям, но и вытаптывая растения, сообщает Zakon.kz.

Полицейские по камерам видеонаблюдения заметили 27 лошадей, находившихся без присмотра на улицах. На записях зафиксировано, как животные вытаптывали высаженные цветы и газоны, причив ущерб благоустроенной территории.

"Сотрудники полиции выехали на место и доставили лошадей на специальную площадку для содержания скота. В ходе проверки их владельцы были установлены, в отношении каждого из них приняты соответствующие административные меры", – отметили в полиции.

Полицейские напоминают жителям, что оставление скота без присмотра влечет ответственность в соответствии с законодательством. Бесконтрольно передвигающиеся животные могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, а также повредить благоустроенные территории.

Ранее сообщалось, что в Казахстане штрафы за нарушение правил выпаса и прогона животных через железнодорожные пути могут увеличить вдвое.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
ДТП
14:27, 26 июля 2026
Массовое ДТП из-за табуна лошадей произошло под Актау
поиск подростков
19:20, 28 июня 2024
Подростки потерялись в горах Туркестанской области
лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области
07:17, 13 февраля 2024
Лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
21:05, Сегодня
В семье защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа родилась вторая дочь
Фото: НОК РК
20:27, Сегодня
Определены участники финальных боёв чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин
Фото: ФИФА
20:09, Сегодня
Экс-лидер "Актобе" Нани опубликовал трогательное обращение к Роналду
Фото: КФФ
19:36, Сегодня
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: