1 млрд тенге через Binance: в Казахстане вскрыли преступную схему с колоссальным оборотом

В Кызылординской области вынесен приговор организаторам незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, полученных от наркоторговли, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 6 ноября 2026 года рассказали, что осужденные незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана", без соответствующего разрешения.

"В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге", – говорится в сообщении.

Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков.

"Для приема и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила более 600 млн тенге", – отметили в АФМ.

Полученные деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.

На преступные доходы покупали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Между тем в Казахстане объявили в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.