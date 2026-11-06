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Общество

Чужая пшеница на 28,5 млн тенге и долги на 11 млн: бизнесмену вынесли приговор

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Житикаринском районном суде вынесли приговор директору ТОО "Эклипс-Агро", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 ноября 2026 года, рассказали в прокуратуре Костанайской области:

"Гособвинитель просил назначить подсудимому 8 лет лишения свободы. Суд признал его виновным и назначил 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет".

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года директор ТОО "Эклипс-Агро" получил 352,56 тонны пшеницы стоимостью 28,5 млн тенге, принадлежавшей КХ.

Позже документы на зерно переоформили на ТОО "Эклипс-Агро", после чего пшеницу продали третьим лицам без согласия собственника.

Кроме того, компания не оплатила трем перевозчикам транспортные услуги на общую сумму 11,1 млн тенге.

"Защита настаивала, что между сторонами существовала совместная хозяйственная деятельность. Однако прокурор указал на отсутствие договора о совместной деятельности и документов, подтверждающих право распоряжаться чужим зерном". Прокуратура Костанайской области

Как уточняется, приговор не вступил в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, директором ТОО "Эклипс-Агро" является Спартак Асадуллин. 24 декабря 2025 года в одном из Instagram-пабликов было опубликовано обращение к акиму Костанайской области. В нем предприниматели и наемные работники просили обратить внимание на ситуацию вокруг ТОО "Эклипс-Агро" и его директора Спартака Асадуллина. Они заявили о кражах урожая пшеницы в особо крупном размере у КХ "Сулпинов Д.А." и других нарушениях. Также, по словам авторов ролика, Асадуллин неоднократно привлекал их к перевозке урожая и сезонным полевым работам, однако оплату он так и не произвел.

4 ноября 2026 года стало известно, что казахстанка подала в суд на акима Караганды из-за наследства. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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