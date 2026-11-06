Торжественно вручили квартиру за победу, а потом решили выселить: спортсмен судился с акиматом за подарок

Казахстанскому спортсмену пришлось в нескольких судах отстаивать право остаться жить в квартире, которую ему вручили от государства, сообщает Zakon.kz.

По информации Кассационного суда, мужчина фактически живет в квартире государственного жилищного фонда в городе Талдыкоргане с 2022 года.

"В ноябре 2022 года после успешного выступления на международных соревнованиях по велоспорту местным исполнительным органом ему в торжественной обстановке были вручены ключи от квартиры. С этого времени он проживал в ней, оплачивал коммунальные услуги и нес расходы по содержанию жилья", – говорится в сообщении суда.

Но в октябре 2025 года отдел жилищных отношений Талдыкоргана уведомил спортсмена о необходимости освободить квартиру, сославшись на отсутствие решения жилищной комиссии, постановления акимата о предоставлении жилья и заключенного договора найма. Тогда мужчина обратился в отдел с заявлением о заключении договора найма на это жилье, но получил отказ.

После этого он обратился в суд. В первой и апелляционной инстанциях он проиграл. Суды ссылались на отсутствие оформленных нужным образом документов о предоставлении квартиры.

Однако Кассационный суд пришел к другому выводу.

"В судебном заседании представители государственных органов подтвердили, что ключи от квартиры были официально вручены Ф. местным исполнительным органом и самовольно жилье он не занимал. Суд указал на принцип охраны права на доверие. Гражданин, принимая предоставленное ему государственным органом жилье, действовал добросовестно и вправе был рассчитывать на законность действий местного исполнительного органа. Ошибки либо несоблюдение административных процедур со стороны государственных органов не должны влечь негативные последствия для гражданина. При этом обстоятельств, свидетельствующих о предоставлении Ф. ложных сведений, использовании подложных документов, злоупотреблении правом либо ином недобросовестном поведении, установлено не было", – объяснили в суде.

В итоге постановлением Кассационного суда по административным делам судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены, принято новое решение об удовлетворении иска.

Действия отдела жилищных отношений Талдыкоргана по отказу в заключении договора найма признаны незаконными. Отдел обязали заключить со спортсменом договор найма жилья из государственного жилищного фонда.

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