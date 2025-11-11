#Народный юрист
События

Хасану Касымбаеву вынесли приговор в Талгаре

суд, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 10:38 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 11 ноября 2025 года, в Талгарском районном суде вынесли приговор Хасану Касымбаеву, которого в народе называли "Хуторским", передает Zakon.kz.

Суд признал Касымбаева виновным в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Защита осужденного выразила несогласие с приговором и намерена подавать апелляционную жалобу.

Имя Хасана Касымбаева прогремело на всю страну после резонансного конфликта у магазина "Камажай" в Талгаре (в ночь на 4 октября 2024 года), который перерос в убийство 16-летнего Шерзата Полата. В обществе заговорили о том, что виновники трагедии являются "его людьми", а он якобы возглавляет ОПГ "Хуторские". По словам местных жителей, группировка держала в страхе весь район. Однако в Министерстве внутренних дел опровергли существование данной банды.

О задержании мужчины стало известно 4 ноября 2024 года. В ДП Алматинской области уточнили, что он помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении бойца ММА Армана Алимова.

Процесс начался 20 августа 2025 года.

Вместе с Касымбаевым на скамье подсудимых оказались еще пятеро фигурантов: Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Данияр Аскар, Нурмухамед Султанбеков.

Отметим, что с самого начала рассмотрения они единогласно заявили отвод прокурору.

Также сторона подсудимых требовала прекращения уголовного дела.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
