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События

"Боялась подойти": в Шымкенте врачи спасли крошечного Алана весом 840 граммов

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 09:07 Фото: pexels
23 октября 2026 года в Шымкенте выписали домой малыша, который родился на 26-й неделе беременности с весом всего 840 граммов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Алан появился на свет 22 августа 2026 года в городской больнице №2. Его рост при рождении составлял 31 сантиметр.

Сразу после рождения ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, позже перевели на CPAP-терапию. Питание малыш получал через специальный зонд. Все это время врачи круглосуточно наблюдали за его состоянием.

Заведующая отделением реанимации новорожденных Насиба Корганбаева в беседе с изданием "Отырар" рассказывает, что во время лечения состояние ребенка менялось, были и сложные периоды. Однако спустя почти два месяца вес Алана увеличился до 2 килограммов 400 граммов.

Мама малыша Айша Канходжаева добавила, что первые дни после рождения сына были для нее особенно тяжелыми.

"Когда я впервые увидела своего ребенка, мне было очень страшно. Он был настолько крошечным, что я боялась даже подойти к нему", – рассказала она.

К счастью, после примерно 60 дней лечения и наблюдения ребенка выписали домой.

Недавно мы писали о том, что 41-летняя жительница Великобритании Сэмми Эванс узнала, что ждет ребенка, незадолго до родов. Женщина обратилась к врачу из-за необычной шишки на животе, а спустя несколько часов отправилась в больницу с сильной болью.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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