Новую методику по разработке программ управления коммунальными отходами приняли в РК

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 30 сентября 2026 года утвердил Методику по разработке программ управления коммунальными отходами, сообщает Zakon.kz.

Местные исполнительные органы организуют разработку и вносят на утверждение в местные представительные органы Программу и обеспечивают ее выполнение.

Также местные исполнительные органы обеспечивают участие общественности, субъектов предпринимательства и отраслевых объединений в разработке Программы путем организации ее публичного обсуждения.

Программа разрабатывается с учетом приоритетов национальных стратегических и программных документов, планов развития территории, а также поручений главы государства.

Предусмотрено, что программа разрабатывается на срок не менее пяти лет.

Программа содержит характеристику системы обращения с коммунальными отходами столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения.

Характеристика системы обращения с коммунальными отходами включает сведения:

о фактических и прогнозируемых объемах образования коммунальных отходов, их морфологическом составе, источниках образования, периодичности накопления, классификации и сезонных особенностях образования;

о существующих потоках движения коммунальных отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, сортировки, восстановления, обезвреживания и удаления, а также о доле отходов, направляемых на соответствующие операции;

об охвате населения услугами по обращению с коммунальными отходами;

о существующей инфраструктуре по обращению с коммунальными отходами, включая количество объектов, их проектную мощность, уровень загрузки, техническое состояние, соответствие требованиям законодательства РК и достаточность для обеспечения потребностей соответствующей территории;

о потребности в развитии инфраструктуры по обращению с коммунальными отходами, включая объекты обращения с отходами, контейнерный парк, специализированную технику, сортировочные линии, перерабатывающие мощности и объекты захоронения отходов.

Потребность в создании новой инфраструктуры определяется с учетом существующих и планируемых мощностей субъектов предпринимательства, уровня их фактической загрузки и возможности использования такой инфраструктуры на договорной основе.

Под коммунальными отходами понимаются следующие отходы потребления: смешанные отходы и раздельно собранные отходы домашних хозяйств, включая, помимо прочего, бумагу и картон, стекло, металлы, пластмассы, органические отходы, древесину, текстиль, упаковку, использованные электрическое и электронное оборудование, батареи и аккумуляторы; смешанные отходы и раздельно собранные отходы из других источников, если такие отходы по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств.

Указывается, что отходы природного происхождения, образующиеся от населения в жилых домах, зола, образующаяся при использовании населением печного отопления в жилых домах, крупногабаритные, строительные и медицинские отходы, образующиеся от населения, учитываются наравне с коммунальными отходами.

Характеристика системы обращения с коммунальными отходами формируется на основании официальных статистических данных, результатов инвентаризации коммунальных отходов, сведений местных исполнительных органов и субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с коммунальными отходами, и является основанием для определения целей, задач, целевых индикаторов и мероприятий Программы, а также потребности в развитии инфраструктуры по обращению с коммунальными отходами на соответствующей территории.

В программу включается следующее:

географические особенности охватываемой территории;

инфраструктура по управлению коммунальными отходами, в частности, о местах захоронения коммунальных отходов, в том числе меры по их закрытию и (или) рекультивации, а также оценку доли захороненных отходов, потенциально возможных к сортировке и переработке; о несанкционированных местах накопления отходов;

существующая ситуация со сбором и вывозом от населения строительных, крупногабаритных, пищевых, медицинских отходов, отработанного электронного и электрического оборудования, соответствующую инфраструктуру по управлению данными видами отходов и текущие меры по развитию системы восстановления данных отходов.

информация о количестве населения и динамики их роста;

организационные аспекты, связанные с управлением коммунальными отходами, включая мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию отходов, порядок реализации раздельного сбора (сухой, мокрой и опасной составляющих коммунальных отходов) транспортировке, сортировке, восстановлению или удалению неопасных отходов;

описание распределения ответственности между государственными и частными субъектами, осуществляющими операции по управлению коммунальными отходами, меры по обеспечению создания и функционирования необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства;

проводимые информационные разъяснительные работы и способы предоставления информации, ориентированной на широкую публику или на конкретную группу образователей отходов с целью предотвращения образования отходов и минимизации отходов, увеличения доли утилизации и переработки коммунальных отходов, информирования о проводимой работе со стороны местных исполнительных органов.

Целевые показатели, устанавливаемые в программе, обеспечивают прогрессирующий результат совершенствования системы управления коммунальными отходами на уровне столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения, в разбивке по годам. В данном разделе указываются базовые значения показателей, характеризующих текущее состояние управления отходами. Базовые показатели определяются как среднее значение показателя за три последних отчетных года.

Источниками финансирования программы являются местный бюджет, в том числе прямые иностранные и отечественные инвестиции, оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) за счет средств, поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров в виде утилизационного платежа, гранты отечественных, международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие незапрещенные источники.

При указании в качестве источника финансирования из средств оператора расширенных обязательств производителей (импортеров), проект программы подлежит согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Разработанная программа должна соответствовать следующим требованиям:

разрабатывается в целях предотвращения загрязнения окружающей среды;

содержит систему согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям целей, задач, целевых показателей и мер, обеспечивающих эффективное управление отходами;

обеспечивает сбалансированность финансовых, трудовых и материальных ресурсов и источников их обеспечения;

излагается кратко и четко, в тезисном формате.

Предусмотрено, что для информирования населения и общественности местный исполнительный орган на своем интернет-ресурсе размещает промежуточные отчеты о реализации программы один раз в полугодие – до 15 августа, отчет за текущий отчетный период и годовой отчет – до 30 января, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет формируется по итогам предыдущего года.

В отчете излагается описание реализованных мероприятий, достигнутые результаты, фактические затраты финансовых средств, направленных на реализацию и причины невыполнения мероприятий или отсутствия результатов, запланированных на отчетный период.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2026 года.

При этом ранее действовавшие методические рекомендации утрачивают силу.