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Общество

Будут ли члены Қазақстан Халық Кеңесі получать зарплату

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член Қазақстан Халық Кеңесі Мурат Абенов в кулуарах Дворца независимости 24 сентября 2026 года прокомментировал вопрос о заработных платах, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Абенов отметил, что Халық Кеңесі – это высший консультативный орган и заседать его члены будут как минимум два раза в год.

"Халық Кеңесі будет работать бесплатно – зарплату получать не будут. Здесь люди не будут занимать какие-то должности, мы не будем считаться государственными служащими, у нас не будет закрепленных кабинетов и автомобилей, мы каждый будем заниматься своей деятельностью – работа здесь полностью бесплатна на общественных началах", – пояснил он.

17 сентября 2026 года вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы объяснил, на что планируют направить 1,7 млрд тенге для Қазақстан Халық Кеңесі и почему точные зарплаты его представителей не раскрывают.

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