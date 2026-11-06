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Общество

Яд в салоне авто: водителей Казахстана предупредили об опасной "незамерзайке"

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 17:17 Фото: unsplash
Зимой автомобилисты чаще используют стеклоомывающую жидкость, чтобы поддерживать чистоту лобового стекла и хорошую видимость на дороге. Однако некачественная продукция может быть опасна для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана предупредили, что недобросовестные производители могут добавлять в состав такой жидкости метиловый спирт (метанол). Это токсичное вещество, которое поражает нервную систему и органы зрения.

При использовании жидкости пары метанола могут попадать в салон автомобиля через систему вентиляции. Их вдыхание способно вызвать головную боль, головокружение, тошноту и нарушения зрения. При высокой концентрации возможно тяжелое отравление.

Так, отмечено, что требования к стеклоомывающим жидкостям прописаны в разделе 5 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.

Согласно правилам, на упаковке должна быть маркировка на государственном и русском языках. В ней необходимо указать название продукции, данные производителя, дату изготовления, срок и условия хранения, назначение и номер партии.

Безопасность продукции подтверждается свидетельством о государственной регистрации (СГР). Проверить наличие документа можно в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС.

В Комитете настоятельно рекомендуют покупать стеклоомывающую жидкость только в официальных торговых точках, проверять маркировку и наличие документов о безопасности.

Ранее мы писали о том, зачем нужна балансировка колес и как понять, что автомобилю пора на шиномонтаж.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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