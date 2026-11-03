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Зачем нужна балансировка колес и как понять, что автомобилю пора на шиномонтаж

балансировка колес, колеса, автомобильные шины, замена шин, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:54 Фото: magnific
Вибрация руля на скорости может быть признаком неправильной балансировки колес. При этом проблема возникает не только у старых покрышек, но и у совершенно новой резины. Когда пора обращаться на шиномонтаж и почему не стоит игнорировать дисбаланс – в материале Zakon.kz.

Что такое балансировка и зачем она нужна?

Во время движения колесо вращается с большой скоростью. Если его масса распределена неравномерно, возникает дисбаланс. Проще говоря, одна часть колеса оказывается тяжелее другой. На небольшой скорости водитель может ничего не заметить, но по мере разгона проблема начинает проявляться все отчетливее. Автоэксперт Алексей Алексеев пояснил, что главный признак нарушения баланса – вибрация, которая нередко передается на рулевое колесо.

"Автомобиль начинает буквально подрагивать, особенно при движении на высокой скорости. И дело здесь не только в неприятных ощущениях. Постоянная вибрация создает дополнительную нагрузку на подвеску, а также может ускорять износ шин", – рассказал специалист.
балансировка колес, колеса, автомобильные шины, замена шин, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:54

Фото: magnific

Для устранения этой проблемы используют специальный балансировочный станок. На него устанавливают колесо в сборе, после чего оборудование определяет, где масса распределена неравномерно. Мастер компенсирует разницу небольшими грузиками, которые крепятся к диску. Благодаря этому колесо вращается равномернее.

"Однако стоит помнить, что причина дисбаланса может быть и в другом. Например, после сильного удара о яму или бордюр диск способен деформироваться. Это особенно актуально для штампованных дисков. Литые тоже можно повредить, но в некоторых случаях сильная деформация приводит к потере герметичности и утечке воздуха", – советует Алексеев.

Кроме того, вибрация может возникать из-за нарушенной геометрии колес или неисправностей подвески. Поэтому если после балансировки проблема не исчезла, потребуется более тщательная диагностика.

балансировка колес, колеса, автомобильные шины, замена шин, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:54

Фото: magnific

Когда балансировку нужно делать обязательно?

Есть несколько ситуаций, когда без этой процедуры не обойтись. В первую очередь это установка новой шины на диск. Даже если резина только что из магазина, рассчитывать на идеальный баланс без проверки не стоит.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:54
Дошиповать или покупать новые: как сэкономить на зимних шинах в Казахстане

Вторая распространенная причина – сезонная смена покрышек. Если с дисков снимают летнюю резину и устанавливают зимнюю или наоборот, колеса необходимо заново отбалансировать. То же самое касается ремонта после прокола, когда шину демонтируют, а затем устанавливают обратно.

"А вот если водитель просто меняет один комплект колес на другой, причем шины уже установлены на свои диски, повторная балансировка обычно не требуется. Но есть важный нюанс. Колеса желательно периодически переставлять местами. Передние перемещают назад, задние – вперед. Это помогает добиться более равномерного износа покрышек", – рекомендует автоэксперт.
балансировка колес, колеса, автомобильные шины, замена шин, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:54

Фото: magnific

Как часто проверять балансировку?

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, проводить балансировку желательно примерно каждые 10-15 тысяч километров. Но на практике большинство водителей сталкиваются с этой процедурой чаще – дважды в год, во время сезонной смены шин.

"Откладывать проверку не стоит, особенно если автомобиль часто ездит по неровным дорогам. Дисбаланс влияет на устойчивость машины, состояние покрышек и ресурс элементов подвески. Причем чем тяжелее автомобиль, тем заметнее могут быть последствия. Особенно внимательно к состоянию колес стоит относиться владельцам крупных кроссоверов и более тяжелых машин", – сказал Алексей Алексеев.

Впрочем, многие специалисты сходятся во мнении, что балансировка важна для любого автомобиля. Несколько небольших грузиков на диске обходятся гораздо дешевле, чем ремонт подвески или преждевременная покупка нового комплекта шин. А главное – позволяют не проверять на собственном опыте, насколько неприятной бывает вибрация на трассе.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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