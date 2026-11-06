Снег на следующей неделе ожидается в Алматы: прогноз по дням

Ожидается, что через несколько дней южную столицу накроют снежные осенние осадки, а следом придет похолодание. В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz недельный прогноз на каждый день.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, с 7 по 13 ноября в южной столице ожидается резкая смена погодных условий.

"В начале периода сохранится теплая и преимущественно сухая погода, однако к концу недели ее сменят осадки, похолодание и ночные заморозки. С 7 по 9 ноября в Алматы осадков не ожидается. Днем воздух постепенно прогреется до +20+22°С. Ночью и утром 7 ноября местами возможен туман. Изменения начнутся 10 ноября: днем пройдет дождь, усилится ветер. 11 ноября прогнозируются осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха как ночью, так и днем составит +5+7°С. 12 и 13 ноября похолодание продолжится. В четверг временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, особенно в верхней части города. К пятнице осадки прекратятся, однако ночью температура опустится до -1-3°С", – сообщила синоптик.

Отдельное предупреждение метеорологи сделали для любителей горного отдыха. В предгорьях и горах Алматинской области ожидаются осадки, туман, порывистый ветер и гололед.

"С 10 ноября в горных районах прогнозируются дождь и снег, а 11 ноября ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде снега. В течение периода возможны туманы и порывистый ветер, 12 ноября – гололед. В связи с этим рекомендуем горожанам учитывать резкую смену погоды, подготовить теплую одежду и непромокаемую обувь. Водителям следует быть особенно осторожными в условиях тумана и осадков, прежде всего на горных дорогах. Перед поездками и выходами в горы необходимо уточнять прогноз погоды и следить за штормовыми предупреждениями", – отметила Гультансык Медеуова.

Прогноз погоды в Алматы на 7-13 ноября 2026 года

7 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

10 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

11 ноября: облачно, осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С.

12 ноября: облачно, временами осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и ночных заморозков.